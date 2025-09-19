La Bolsa de Londres baja un 0,12 % pese al impulso de mineras y minoristas

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 11,44 puntos hasta los 9.216,67, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, perdió un 0,63 %, o 136,02 puntos, hasta los 21.589,93.

La mayor perjudicada del día en el parqué británico fue, precisamente, la compañía gestora de la bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que disminuyó un 5,77 %, seguido del conglomerado de agencias de publicidad WPP, que cedió un 5,18 %, y la empresa de ropa de deporte JD Sports Fashion, que cayó un 3,85 %.

Al otro lado de la balanza, el sector de las mineras encabezó la lista de ganancias, liderado por Fresnillo, que sumó un 5,18 %, junto a Endeavour Mining, que creció un 5,05 %, y la minorista de ropa textil Next, que aumentó un 2,55 %.