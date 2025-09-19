La Bolsa de México hila tres retrocesos consecutivos y acumula caída semanal del 0,97 %

Tan solo este viernes, el Índice de Precios y Cotizaciones, principal indicador de la BMV, sufrió una corrección de -0,2 % hasta ubicarse en las 61.200,27 unidades, luego de alcanzar un nuevo máximo histórico de 62.102,13 el lunes 15 de septiembre.

"En el balance semanal, el índice retrocedió -1 %, lo que dejó las ganancias acumuladas en septiembre en 4,2 % y en 2025 en 23,6 %", explicó a EFE el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias.

Covarrubias detalló que, de las 36 emisoras que integran el IPC, 22 registraron caídas respecto al viernes previo.

“Las mayores bajas correspondieron a Peñoles, Quálitas y La Comer, mientras que Controladora Alpek, FEMSA, Grupo Carso y Gentera encabezaron los avances", añadió el experto.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un ligero 0,04 % frente al dólar, al cotizar en 18,39 unidades por billete verde, frente a los 18,38 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

No obstante, en su comparativo semanal, el peso mexicano se apreció un 0,33 % frente a los 18,45 del viernes pasado.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 1.225 millones de títulos por un importe de 62.301 millones de pesos (unos 3.388 millones de dólares).

De las 653 firmas que cotizaron en la jornada, 360 terminaron con sus precios al alza, 271 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la distribuidora de productos químicos Alpek, en sus series Controladora Alpek (CTALPEK A), con el 10,63 %; de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el 8,39 %, y de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 8,21 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de construcción e infraestructura Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A-1), con el –7,37 %; de la cadena de supermercados LaComer (LACOMER UBC), con el –4,84 %, y de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O), con el –4,11 %.