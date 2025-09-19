La Bolsa de São Paulo bate nuevo récord tras acumular una subida del 2,27 % en la semana

El Ibovespa, índice referencia de la mayor bolsa latinoamericana, cerró este viernes en los 145.865 puntos tras una apreciación del 0,25 % en la jornada, con lo que renovó el récord en puntuación que ya había alcanzado el miércoles (145.594 puntos).

La plaza paulista viene renovando su máximas puntuaciones en los últimos días ante la expectativa de que, con la reducción de los tipos en Estados Unidos, los inversores envíen parte de sus recursos a países emergente que aún están pagando altos intereses como Brasil.

Esa misma expectativa provocó una apreciación del real brasileño frente al dólar.

En el mercado de divisas, el real se depreció este viernes un 0,02 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,320 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño, uno de sus menores niveles en los últimos 15 meses.

Pero en la semana la moneda brasileña acumuló una apreciación del 0,62 % frente a la estadounidense.

Las acciones más negociadas este viernes fueron las de las aerolíneas Gol y Azul, que cerraron con pérdidas del 4,88 % y del 3,55 % respectivamente.

El Ibovespa podía haber alcanzado una mayor apreciación este viernes, pero terminó perjudicada por las pérdidas de dos de sus principales valores: Petrobras y Banco do Brasil.

Las acciones preferenciales de la petrolera cerraron con una bajada del 1,46 % como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y las ordinarios del banco público perdieron un 1,85 %.

Las acciones del índice Ibovespa que más subieron este viernes fueron las ordinarias del operador de seguros de salud Qualicorp, con una apreciación del 9,48 %, y las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Casas Bahía, con un 4,94 %.

En la punta contraria, las que más cayeron fueron las ordinarias de la cárnica Marfrig, con una bajada del 6,7 %, y las ordinarias del fabricante de cosméticos Natura, que cedieron un 4,65 %.

El volumen negociado este viernes sumó 28.263,9 millones de reales (unos 5.308,3 millones de dólares o 4.519,4 millones de euros), en 3.156.030 operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.