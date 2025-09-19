La Cámara Baja del Congreso de EEUU aprueba resolución para honrar legado de Charlie Kirk

El texto pasó en el hemiciclo - bajo control republicano- con una amplia mayoría de 310 votos favorables: 215 republicanos, todos los presentes en la sesión, y 95 demócratas.

Mientras que la bancada republicana se unió para respaldar esta resolución, los demócratas votaron divididos: 58 en contra, 38 se abstuvieron y 22 no participaron en la sesión.

La resolución supone un reconocimiento de la vida y el trabajo de Kirk. Entre otras cosas, destaca su papel como fundador de la organización Turning Point USA, su "dedicación a la Constitución, al diálogo civil y a la verdad bíblica", que según apunta el texto, "inspiró a toda una generación a apreciar y defender las bendiciones de la libertad".

En sus primeras líneas, recuerda a Kirk como un "valiente patriota estadounidense" al que se le arrebató la vida el pasado 10 de septiembre durante un evento en la Universidad de Valley Utah en Orem, en el estado de Utah, tras recibir un disparo en el cuello.

Además, hace un llamamiento a todos los estadounidenses a rechazar la violencia política, sin importar la ideología, la afiliación política o la creencia, así como a reafirmar el respeto mutuo y comprometerse a un diálogo pacífico.

Charlie Kirk - cercano al presidente, Donald Trump, y especialmente al vicepresidente, JD Vance, quien lo consideraba su amigo - fue criticado por el movimiento progresista estadounidense por sus posiciones contra asuntos como el aborto o los derechos de las personas LGTBIQ+ y por negar el racismo sistémico, entre otros.

Uno de los proyectos que le hicieron saltar a la fama fue un formato en el que se sentaba a debatir con contrarios en universidades, donde defendía sus posturas conservadoras. Sus detractores le acusaban de tener una postura contraria al diálogo y de ser un polarizador.

El día de su asesinato, los demócratas salieron en tromba a condenar la violencia política, a pesar de no compartir aspectos ideológicos, pero no se han sumado a las alabanzas que los republicanos han hecho de Kirk.

De hecho, el legislador demócrata de Texas Marc Veasey había presentado una resolución para condenar "todas las formas de violencia política", que mencionaba a Kirk, pero se abstenía de calificativos. Esta obtuvo el apoyo de 118 demócratas.

En cambio, la Cámara Baja aprobó hoy la presentada por los republicanos.