La cifra de refugiados residentes en Alemania retrocede por primera vez en 14 años

Según la respuesta del Ejecutivo, el retroceso se debe por una parte a la creciente cantidad de deportaciones y salidas voluntarias, que compensa en parte las nuevas llegadas, pero también a la naturalización de personas residentes en Alemania desde hace cierto tiempo y que han obtenido entretanto la nacionalidad.

La estadísticas incluyen también a los refugiados de la guerra de Ucrania -en la actualidad 1.269.871 personas-, que reciben automáticamente un estatus de protección temporal sin necesidad de solicitar asilo en Alemania, de los que la cifra se incrementó en 29.099 en la primera mitad del año.

La cifra total abarca aproximadamente 730.000 personas reconocidas como refugiadas tras haber solicitado asilo, 575.000 personas con protección subsidiaria por razones humanitarias y 205.000 a las que se ha otorgado un permiso de residencia ante la dificultad de devolverlas a sus países y después de que hubieran demostrado una buena integración.

También incluye a 492.000 personas con un estatus todavía por aclarar o incierto, como solicitantes de asilo cuyas peticiones todavía no han sido resueltas o personas "toleradas" a las que no se puede deportar por diversas razones.

"Por primera vez desde 2011 la cifra total de refugiados residentes en Alemania baja, a pesar de las nuevas llegadas", declaró en un comunicado de La Izquierda la diputada Clara Bünger, que señaló que no se trata de un motivo para "celebrar", ya que a nivel global han aumentado los motivos de desplazamiento como guerras o hambrunas.

La diputada lamentó que esto implica que cada vez menos personas necesitadas de protección logran atravesar unas fronteras exteriores de la UE blindadas frente a los refugiados.

"Que la cifra total de refugiados residentes en Alemania se reduzca es una prueba del absurdo del discurso sobre una supuesta situación de emergencia que habría de permitir que se deje fuera de vigor el derecho europeo de asilo", argumentó, y pidió "soluciones pragmáticas en lugar de incitación al odio populista y de derechas".

La respuesta del Gobierno alemán aludió también a la cifra de personas pendientes de expulsión y sin derecho de residir en Alemania, que ha aumentado ligeramente de 220.808 a finales de 2024 a 226.000 a finales de julio de 2025.

De este grupo, cuatro de cada cinco individuos son "tolerados" -es decir, personas a las que se permite permanecer en el país por diversos motivos aunque no cuenten con un permiso de residencia- y un 58,6 % de ellos son solicitantes de asilo rechazados, procedentes sobre todo de países como Irak, Turquía, Rusia, Nigeria, Afganistán e Irán.