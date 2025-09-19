La crisis energética provocará apagones simultáneos en hasta el 51 % de Cuba este viernes

La situación, agravada desde mediados del año pasado, dejó una media de casi 16 horas diarias sin corriente en julio y casi 15 en agosto. En grandes ciudades como Santiago de Cuba, Matanzas y Holguín son habituales los que superan las 20 horas al día.

Asimismo, ha provocado cinco apagones nacionales en menos de un año.

Entre las principales causas de los apagones están las averías en las centrales térmicas -con década acumuladas de explotación-, y la falta de combustible y de divisas para importarlo, según el Gobierno cubano.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario “pico” en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.760 megavatios (MW) para una demanda de 3.450 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.690 MW y una afectación estimada de 1.760 MW, aunque es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, cinco de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Asimismo, 53 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Las centrales térmicas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que hay motores fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de “asfixia energética”.

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021.