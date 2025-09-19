La economía de México se desacelerará en 2025 por las tensiones con EE.UU, prevé el FMI

"Se prevé que el crecimiento se ralentice en 2025. La consolidación fiscal, la política monetaria aún restrictiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos han lastrado el consumo y la inversión, mientras que las exportaciones han mostrado resistencia", aseguró el FMI.

Según apuntó, pronostican que la economía mexicana crezca un 1 % este año y que observe un ligero repunte el próximo año.

"Se espera que el crecimiento se acelere ligeramente en 2026, aunque el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirá haciéndose sentir", comentó al respecto la entidad.

El Fondo insistió en la necesidad de que se reduzca más el déficit y que se adopten medidas políticas que respalden ese ajuste para evitar un nuevo aumento de la deuda pública.

"Se proyecta que el déficit de 2025 alcance el 4,3 % del PIB, en comparación con una meta programada de 3,9 %, lo que refleja una reversión apropiada del aumento del gasto de 2024", apuntó.

La entidad también apuesta por continuar con la flexibilización monetaria y destaca bajos riesgos en la estabilidad financiera.

"Los riesgos para la estabilidad financiera parecen bajos y se acogen con satisfacción los planes para fomentar la competencia y la profundización financiera", afirmó.

El FMI defiende que si la economía mexicana busca tener éxito a largo plazo debe conseguir que "se subsanen las deficiencias en materia de infraestructura, se refuerce el estado de derecho y se profundice la integración con los socios comerciales mundiales".

México sigue gozando de la tregua arancelaria de 90 días concedida por Trump el pasado mes de agosto a la espera de cerrar un acuerdo comercial. Solo los productos fuera del TMEC, el tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá, están gravados con un 25 %.

Sendos países han iniciado ya las consultas de cara a una revisión del pacto, programada en 2026.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó este miércoles que será un proceso “difícil, nada sencillo”, pero subrayó que el acuerdo continuará vigente después de 2026.

"Una demanda estadounidense más fuerte de lo esperado y la resolución de las incertidumbres arancelarias (incluyendo una revisión favorable del T-MEC y un mayor aprovechamiento de sus preferencias) se consideran factores positivos clave", afirmó el FMI sobre esta relación.