La Fiscalía dominicana detiene a un hombre ruso vinculado a un proyecto de desinformación

Este plan, también conocido bajo el nombre de "La Compañía", que ya ha sido denunciado en Estados Unidos y en Argentina, tiene su sede en Rusia y se dedica a la creación y difusión de contenido digital enfocado en campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales.

En el operativo de la Fiscalía, que actuó junto con la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado, fue arrestado Dimitrii Novikov, de 25 años de edad, en una villa del residencial Palmas del Sol II, de Bávaro, en la provincia de La Altagracia, donde residía junto a sus familiares.

Novikov operaba desde la República Dominicana con la intención de evitar que se detectara el origen del contenido promovido, al ocultar su nacionalidad rusa y al aprovechar a colaboradores locales bajo la apariencia de ser un deportista de artes marciales mixtas.

Al mismo tiempo, el detenido recibía fondos y dirección de los asociados al citado proyecto.

Las autoridades comprobaron que Novikov manejaba sus operaciones económicas y transacciones internacionales a través de billeteras electrónicas con criptomonedas, para ello utilizaba plataformas como Binance y activos digitales como Ethereum y Bitcoin.

Para la Fiscalía dominicana, estos mecanismos habrían sido empleados con el propósito de mover fondos internacionales que encubrían el origen de los recursos y facilitaban actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento transnacional.

Además, en la operación fueron incautadas evidencias que comprometen al imputado con la venta y la distribución de armas de fuego, lo que amplía el alcance de las pesquisas en curso.