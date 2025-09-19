La India evalúa el impacto de las sanciones de EE.UU. al puerto de Chabahar en Irán

La medida, anunciada por la administración del presidente Donald Trump, pone fin a una exención que desde 2018 permitía a la India desarrollar y operar el puerto sin temor a represalias.

"Hemos visto el comunicado de prensa de EE. UU. (...) Actualmente estamos examinando sus implicaciones para la India", dijo en una rueda de prensa el portavoz de Exteriores de la India, Randhir Jaiswal.

La decisión de EE.UU., que entrará en vigor el 29 de septiembre, fue justificada por el Departamento de Estado como parte de la "política de máxima presión" contra Irán, citando el presunto "apoyo a grupos terroristas interpuestos regionales y sistemas de armas avanzados" por parte de Teherán.

Para la India, el puerto de Chabahar es la piedra angular de su plan para eludir a su rival, Pakistán, y abrir una ruta comercial y humanitaria directa hacia Afganistán y las repúblicas de Asia Central.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es, además, un componente del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), una iniciativa para conectar la India con Rusia y Europa a través de Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proyecto también es visto como un contrapeso estratégico directo al puerto de Gwadar en Pakistán, desarrollado por China y situado a solo 170 km de distancia, por lo que la paralización de Chabahar debilita la posición de la India en esta pugna de influencia regional.

Las consecuencias de las sanciones son directas para la empresa estatal india India Ports Global Limited (IPGL), que gestiona la terminal Shahid Beheshti desde 2018.

Las inversiones ya realizadas y los compromisos futuros quedan ahora en riesgo, ya que cualquier empresa o persona que opere en el puerto se expone a sanciones estadounidenses.