La Junta de Justicia de Perú deja "al voto" la posible suspensión de la fiscal general

La JNJ se reunió en una breve sesión plenaria en la que anunció que Espinoza decidió no asistir, a pesar de que fue "debidamente notificada" y, tras dejar constancia pública de esta circunstancia, informó que "la causa queda al voto".

La semana pasada, un informe elaborado por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, recomendó que se suspenda a Espinoza por supuestamente haberse negado a acatar una resolución del organismo que ordenó que restituya en el cargo a su antecesora Patricia Benavides, quien está siendo investigada por presuntamente liderar una red criminal en el Ministerio Público.

Tras una serie de enfrentamientos, y la ratificación por parte de la Junta de Fiscales Supremos del nombramiento de Espinoza como fiscal general, en agosto pasado Benavides fue reincorporada solo como fiscal suprema.

En respuesta, Cabrera planteó una "medida cautelar de suspensión preventiva" mientras se tramita un procedimiento disciplinario contra Espinoza, que puede determinar en su suspensión o destitución definitiva del cargo, según especificó.

Tras la breve sesión de la JNJ, Espinoza emitió este viernes un pronunciamiento ante los medios, en el que señaló que esperaba que los magistrados respondan a los "diversos escritos" que ha presentado su defensa legal por considerar que está siendo sometida a un "procedimiento plagado de ilegalidades".

"Ninguna persona puede venir a decir que tenga yo vínculos con la corrupción", enfatizó antes de indicar que durante su gestión se iniciaron investigaciones "contra los más altos funcionarios" del Estado y "cuando se comenzaron a verse los primeros frutos" de su trabajo "los ataques empezaron y arreciaron".

Añadió que confía en que los miembros de la JNJ rechazarán su suspensión, porque "de lo contrario van a seguir acumulando infracciones constitucionales y delitos".

"Si se me quiere sacar por hacer mi trabajo correctamente responderán ante la historia", sostuvo antes de añadir que su eventual suspensión concretará "un sometimiento del Ministerio Público" ante la JNJ.

Espinoza, que ha criticado a la JNJ por no haber destituido a su presidente Gino Ríos tras descubrirse que había ocultado una antigua condena por violencia de género, dijo también que va "a continuar con la lucha", pero sabe "definitivamente" que es "incómoda" y no es "conveniente para el poder político".

"No soy amistosa, como alguna vez se me requirió", denunció Espinoza, antes de agregar que espera que el Poder Judicial resuelva a su favor los recursos que ha presentado.

La fiscal también exigió a las autoridades que se "resguarde su integridad y su vida", porque es "consciente de que cuando se lucha contra la corrupción el riesgo es mayor".

"Nunca voy a pactar", remarcó antes de decir que "jamás se ha visto que haya un atropello de esta naturaleza" en el Ministerio Público y que, como ya expresó en otras oportunidades, "los que cometen un delito van a terminar en la cárcel".