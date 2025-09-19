La vivienda en España sube un 10,4 % en segundo trimestre y alcanza su récord en 17 años

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio de la vivienda libre se ha revalorizado un 3 % en el segundo trimestre del año frente al trimestre anterior, y la Comunidad de Madrid registra el importe más elevado (3.631 euros/m2), seguida de las Islas Baleares (Meditarráneo), donde el precio medio es de 3.518 euros/m2.

Esta subida se produce en un contexto marcado por el déficit de vivienda para hacer frente a una demanda creciente, que está elevando los precios y acrecentando las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes y aquellas personas más vulnerables.

Entidades sociales y algunos ayuntamientos destacan como factores que contribuyen a esta crisis de la vivienda el turismo de masas y la proliferación asociada de viviendas particulares de alquiler de temporada en lugares como las grandes capitales y las zonas costeras, donde hay más demanda turística.

Además, el progresivo abaratamiento de los tipos de interés y, por tanto, de las hipotecas, está animando el mercado de compraventas.

Desde 1995, cuando empezaron a estar disponibles los precios de la vivienda de esta estadística, el valor más alto se registró en los tres primeros meses de 2008, cuando en pleno 'boom' del sector inmobiliario se rebasaron los 2.100 euros/m2. De esta forma, el valor registrado ahora está solo un 0,3 % por debajo.

Desde finales de 2008, el precio de la vivienda no llegó a tocar los 2.000 euros/m2 hasta los tres primeros meses de este año (2.093,5), un valor que ha rebasado en el segundo.

Si se compara con los mínimos de 2014 (1.455,8 euros/m2), en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda se ha revalorizado casi un 44 %.

Por tipo de vivienda libre, tanto la de hasta cinco años de antigüedad como aquella de más registraron subidas de dos dígitos en el segundo trimestre de 2025, la primera del 10,1 % y la segunda del 10,5 %

En el caso de la vivienda protegida, su precio aumentó en menor medida, un 1,6 %, hasta los 1.188 euros/m2. Es el valor más alto desde que puede consultarse la serie, que en este caso está disponible desde 2005.

Para hacer frente a la crisis de la vivienda, el Gobierno presentó esta martes un plan estatal que tendrá como ejes principales la construcción y adquisición de viviendas y contará con una dotación de 7.000 millones de euros.