Liberada una pareja británica detenida en febrero por los talibanes en Afganistán

Peter Reynolds, de 80 años, y su esposa, Barbie, de 76, han dejado la cárcel donde estaban retenidos gracias a la mediación de Catar, según la BBC.

Un portavoz catarí dijo a la cadena pública británica que ahora viajarán a Doha para someterse a una revisión médica y después volverán al Reino Unido, pese a que su residencia permanente estaba en el país asiático.

Su liberación se produce después de los continuos llamamientos de sus hijos, residentes en territorio británico, que denunciaron el deterioro de su estado de salud desde su arresto el 1 de febrero, cuando regresaban a su casa en la provincia de Bamiyán.

La pareja, apasionada de Afganistán, llevaba décadas arraigada en el país, donde, según los medios británicos, gestionaban una organización educativa.

De acuerdo con su familia, todos estos meses permanecieron detenidos sin cargos en condiciones extremas, separados durante mucho tiempo y en celdas de máxima seguridad.

Peter y Barbie Reynolds se conocieron en la Universidad de Bath (en el oeste de Inglaterra) y se casaron en Kabul en 1970, tras lo cual tuvieron cuatro hijos, pero siempre mantuvieron sus vínculos con Afganistán.

Cuando los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021, ellos decidieron quedarse con sus proyectos allí, a diferencia de otros trabajadores occidentales que decidieron marcharse, de acuerdo con los medios británicos.

El Reino Unido, al igual que otros Gobiernos, cerró su embajada en Afganistán en ese momento, pero el personal diplomático ha permanecido activo para resolver este caso.