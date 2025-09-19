Líder opositor traslada al canciller alemán la situación "agónica" del Gobierno español

Feijóo contó a Merz que el Gobierno de Sánchez está "rodeado por la corrupción y perseguido por la Justicia", a su juicio un caso "único" en la Unión Europea (UE).

Merz, de la misma familia política que Feijóo, llegó este jueves a Madrid en su primera visita a España desde que asumió la Cancillería alemana en mayo pasado y mantuvo también un encuentro con Sánchez.

Según un comunicado del PP, Merz y Feijóo mostraron su sintonía en cuestiones como la lucha contra la inmigración ilegal y la necesidad de desregular o flexibilizar la Agenda Verde, además de compartir su preocupación por la situación internacional.

Ambos se comprometieron a trabajar juntos por una Europa más segura, competitiva y próspera, de acuerdo con el PP, abordando asuntos relacionados con la industria, la política agraria (PAC) y la política de cohesión.

Aparte, hablaron de "la problemática" sobre los contratos firmados por el Ministerio español de Interior con la empresa china Huawei para almacenar escuchas telefónicas judiciales, sobre los que la Comisión Europea advirtió de que podrían aumentar el riesgo de injerencia extranjera.

Al respecto, los dos dirigentes coincidieron en la necesidad de apostar por tecnología europea existente y con garantías.