Macron reitera a Abás su intención de reconocer Palestina y la exigencia de reformas

París, 19 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se entrevistó telefónicamente con su homólogo palestino, Madmun Abás, a quien reiteró su intención de reconocer el estado palestino este lunes, al tiempo que le instó a poner en marcha "las reformas necesarias para responder a los retos" del mismo.