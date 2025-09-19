Manifestaciones en varias ciudades de Italia contra la guerra israelí en Gaza

El mayor sindicato italiano, la CGIL, encabezado por su secretario Maurizio Lantini, se congregó en la ciudad siciliana de Catania para reclamar el fin del "genocidio", tal y como rezaba la pancarta.

La protesta inicio en la Plaza de la Universidad y llegó hasta el Castillo Ursino y contó con la participación de asociaciones como Amnistía Internacional o Legambiente.

El sindicato también convocó para este viernes una huelga de dos horas en todos los sectores a nivel nacional, así como protestas en numerosas ciudades como Roma, Florencia, Potenza o Reggio Emilia.

La misma proclama lanzaron los manifestantes de la gran ciudad del norte italiano, Milán, desfilando tras una pancarta en la que se leía "Palestina libre".

Unas 2.000 personas se han manifestado en Turín (norte) y otras 10.000 lo han hecho en la ciudad toscana de Livorno exigiendo "detener el genocidio en Gaza", tal y como reclamó durante un discurso el secretario regional, Rossano Rossi.

La CGIL considera "necesario" poner en marcha "acciones concretas para acabar con el embargo humanitario" en el enclave y "reconocer el Estado Palestino".

Por eso, ha exigido a los Gobiernos y a las instituciones internacionales que se esfuercen "inmediatamente" para acabar con la guerra y llegar a una conferencia de paz guiada por Naciones Unidas.