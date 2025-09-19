Mauritania aprueba una remodelación gubernamental que afectó a 11 carteras ministeriales

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia mauritana publicado anoche, el departamento de Economía ha sido confiado al economista Abdelahi uld Cheij Sidiya, un exministro que había trabajado en el pasado en instituciones kuwaitíes.

Mientras, el de Justicia ha quedado bajo la responsabilidad de Mohamed uld Sueidate, quien proviene del Ministerio de Función Pública.

La remodelación gubernamental no afectó al resto de ministerios de soberanía (Defensa, Interior y Asuntos Exteriores).

Pero otros nueve ministerios fueron afectados a nuevas personalidades, incluido el de Ganadería que ha sido atribuido al presidente del partido en el poder, Sidi Ahmed uld Mohamed, que fue miembro del gobierno anterior.

El nuevo equipo también contó con la llegada de la reconocida política Naha Mint Mouknas, presidenta de uno de los principales partidos de mayoría.

Se trata de la segunda remodelación gubernamental aprobada por Ghazuani en un año tras las últimas elecciones presidenciales en 2024.