México considera este un "muy buen momento" para fortalecer su relación con Canadá

“Yo creo que es un muy buen momento para ese fortalecimiento (de la relación). Quiere decir que empresas canadienses puedan invertir en México y que empresas mexicanas puedan invertir en Canadá y que fortalezcamos la complementariedad en el comercio en distintos temas”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana destacó que fue un “muy buen encuentro” el que tuvo con Carney, a quien elogió al recordar que es un economista “muy reconocido”, además de ser un hombre “muy sencillo, de trato muy amable” lo cual, aseveró, “facilita siempre una relación”.

Así mismo, Sheinbaum señaló que el mandatario canadiense está “muy interesado, al igual que nosotros” en conservar el tratado trilateral con Estados Unidos (T-MEC) y en fortalecer la relación México-Canadá.

La mandataria apuntó que “hay muchas áreas de oportunidad” en la relación bilateral.

“Todas esas prácticas que ellos utilizan, a nosotros nos interesa conocer cómo hacen algunos temas. Ellos tienen desarrollos muy importantes en la explotación de petróleo para la utilización de gas natural. También nos interesa las mejores prácticas que tienen y, al mismo tiempo, trabajadores mexicanos que van a Canadá que se mantenga ese convenio”, dijo.

En la víspera, Sheinbaum y Carney acordaron un "plan de acción" para fortalecer la relación bilateral, en medio de la incertidumbre en la antesala de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.

El mandatario canadiense inició su primera visita a México para sostener reuniones con miembros del gabinete del gobierno de Sheinbaum y empresarios sobre temas clave de la relación bilateral, como el T-MEC, las inversiones en sectores estratégicos y su postura frente al conflicto arancelario con su socio comercial Estados Unidos.