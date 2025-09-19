México no tiene "indicios" de que diputada esté ligada al Cartel de Sinaloa como dice EEUU

"El Gobierno mexicano no tiene indicios de que la diputada federal haya estado involucrada o esté involucrada con el Cartel de Sinaloa”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que el jueves EE.UU. sancionara como terrorista a 'La Mayiza', facción criminal que relacionó con una red de empresarios y políticos, incluyendo a Brown, diputada del norteño estado de Baja California, quien negó dichos vínculos.

"Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento. Seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme", declaró la diputada en un mensaje en redes sociales.

Al respecto, Sheinbaum aceptó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México tuvo conocimiento de la situación semanas antes, pero enfatizó en que no existen pruebas suficientes para que esta dependencia pudiera congelar las cuentas de Brown.

"De nuestro lado no hay pruebas científicas como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean. Entonces, fue una decisión de las instituciones del Gobierno en Estados Unidos, del Departamento de Justicia", acotó.

En ese sentido, la presidenta pidió a las autoridades estadounidenses presentar "pruebas" para que en México la Fiscalía General de la República (FGR) pueda abrir una investigación al respecto.

Brown, exalcaldesa (2019-2021) de Rosarito (Baja California), fue ligada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. con una red de políticos y empresarios que habrían facilitado el control criminal de La Mayiza en esa zona.

Por su parte, la UIF anunció que realizó un bloqueo administrativo de las cuentas de la diputada, y avisó que revisará la información financiera de siete personas y 15 empresas señaladas por EE.UU.

No obstante, Brown negó que sus cuentas hayan sido congeladas, pues dijo haber realizado "algunas transferencias cotidianas".

En declaraciones a periodistas en el Congreso en México, la diputada afirmó estar sorprendida por los señalamientos que la relacionan con la estructura criminal de La Mayiza, ya que no ha recibido "ninguna notificación" al respecto.

Además, la legisladora afirmó que cuenta con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como en su momento lo tuvo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La Mayiza es una facción del Cartel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias 'el Mayito Flaco', hijo del histórico capo del narcotráfico Ismael 'el Mayo' Zambada García, actualmente preso en Estados Unidos; y que mantiene una guerra abierta con Los Chapitos, el grupo liderado por los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán.