Minsk cita a encargados de negocios de Polonia y Chequia tras expulsión de diplomáticos

"Hoy fue citado al Ministerio de Exteriores el encargado de negocios de Polonia en Bielorrusia, Wojciech Filimonowicz, con quien se sostuvo una conversación detallada sobre el estado actual de las relaciones bielorruso-polacas", informó la diplomacia bielorrusa en su portal oficial.

Minsk, cuyas relaciones con Varsovia se volvieron a agravar tras las recientes maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad-2025, el cierre total de la frontera polaca con Bielorrusia y la expulsión de un diplomático bielorruso, no ofreció más detalles de la conversación, al señalar que posteriormente ampliaría la información.

"La parte bielorrusa considera cerrado este incidente diplomático", añadió.

Exteriores también citó al encargado de negocios de la República Checa, Tomáš Kryl, en respuesta a la expulsión "con excusas inventadas y sin fundamentos" de un diplomático bielorruso.

Minsk informó al encargado de negocios de la decisión de declarar persona non grata a un diplomático checo, que deberá abandonar el país en el transcurso de 72 horas.

"Quisiéramos subrayar adicionalmente que esta situación es una consecuencia de la actitud sesgada hacia Bielorrusia promovida durante años por las autoridades checas. Nos vemos obligados a responder en correspondencia con la práctica diplomática existente", señaló la diplomacia bielorrusa.

Exteriores alertó que "en caso de que la escalada continúe, Bielorrusia reaccionará correspondientemente".

"Transmitimos dicha posición a Varsovia y Praga", zanjó la dependencia diplomática.