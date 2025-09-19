Moody's mantiene estable la nota de Banco do Brasil en Ba1

Moody's reconoció en un comunicado que Banco do Brasil cuenta con "una estructura de ingresos diversificada, un acceso constante a los depósitos minoristas, una liquidez sólida y un colchón de capital adecuado".
Sin embargo, afirmó que la institución, controlada por el Estado brasileño, también enfrenta "retos manejables" por su cartera de préstamos al sector agroindustrial.
Las perspectivas de cambio en la nota del banco, según Moody's, dependen de la nota de calificación de Brasil, que también se sitúa en Ba1.
Banco do Brasil tuvo un beneficio neto de 11.158 millones de reales (unos 2.100 millones de dólares/1.790 millones de euros) en el primer semestre, con una caída del 40,7 % con respecto al mismo período del año pasado.
