ONU no ve indicios de que rescatistas discriminaran a mujeres en terremoto de Afganistán

Ginebra, 19 sep (EFE).- No hubo una discriminación sistemática de las mujeres en el salvamento de víctimas del terremoto que el 31 de agosto sacudió Afganistán, aseguró este viernes la representante de ONU Mujeres en ese país, Susan Ferguson, frente a los rumores de que algunos rescatistas priorizaron el auxilio a hombres por razones religiosas.