París cierra con una pérdida simbólica (-0,01 %) una jornada que se desarrolló en verde

París, 19 sep (EFE).- Las ganancias matinales de la Bolsa de París se fundieron a medida que avanzó la jornada y el selectivo CAC-40 cerró con una pérdida simbólica del 0,1 % una jornada que se había desarrollado enteramente en el terreno de las ganancias.