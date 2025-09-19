Mundo

París cierra con una pérdida simbólica (-0,01 %) una jornada que se desarrolló en verde

París, 19 sep (EFE).- Las ganancias matinales de la Bolsa de París se fundieron a medida que avanzó la jornada y el selectivo CAC-40 cerró con una pérdida simbólica del 0,1 % una jornada que se había desarrollado enteramente en el terreno de las ganancias.

Por EFE
19 de septiembre de 2025 - 13:00
La apertura en equilibrio de Wall Street tras el contacto mantenido entre los presidentes de Estados Unidos y China, en el contexto de la guerra comercial que mantienen ambos países, no benefició a la bolsa francesa, que acabó en los 7.853,59 puntos.

Fue el epílogo de una sesión muy animada, en la que los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 8.300 millones de euros.

Al frente de la jornada se situó el industrial Safran, con una mejora del 2,39 %, que superó a los valores financieros, que sostuvieron la jornada con subidas de BNP Paribas (+1,54 %), Crédit Agricole (+1,41 %) y Société Générale (+1,29 %).

En el otro extremo se situó el grupo publicitario Publicis, que bajó un 3,27 %, por delante de STMicroelectronics, (-2,75 %) y el gigante cosmético L'Oréal (-2,26 %).

