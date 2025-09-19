Pashinián agradece el apoyo de la UE a la economía armenia al recibir a la comisaria Kos

Tiflis, 19 sep (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, agradeció este viernes a la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, el apoyo de la Unión Europea a la economía del pequeño país caucásico.