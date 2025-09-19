Mundo

Pashinián agradece el apoyo de la UE a la economía armenia al recibir a la comisaria Kos

Tiflis, 19 sep (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, agradeció este viernes a la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, el apoyo de la Unión Europea a la economía del pequeño país caucásico.

Por EFE
19 de septiembre de 2025 - 15:05
"El primer ministro Pashinián destacó la importancia del apoyo de la UE a la diversificación económica de Armenia, el desarrollo del transporte y la infraestructura, así como el aumento de las capacidades de las pymes", señaló la Oficina del primer ministro en una nota.

Kos, por su parte, confirmó el "firme apoyo" de Bruselas a la implementación de reformas democráticas en Armenia.

Además, señaló que "la UE valora altamente el proceso de consolidación de la paz en la región, que contribuirá al desarrollo y la profundización de la cooperación" con Armenia.

Las partes expresaron su "disposición a continuar la estrecha cooperación para fortalecer las instituciones democráticas de Armenia, promover el crecimiento económico y mantener la paz y la estabilidad en la región", concluye el comunicado.

Kos llegó a Armenia procedente de Azerbaiyán, donde se congratuló por la cooperación entre Bruselas y Bakú en el sector energético y señaló que existen buenas perspectivas para el desarrollo de los lazos también en el sector de transporte.

La comisaria europea también felicitó a Azerbaiyán por los éxitos en la normalización de las relaciones con Armenia y aseguró que la Unión Europea "continuará sus esfuerzos" para contribuir a una paz estable en la región.

