Pentágono de EEUU condiciona acceso de periodistas a no publicar cierta información

Washington, 19 sep (EFE).- El Pentágono anunció este viernes que solo permitirá el acceso de periodistas a sus instalaciones si aceptan no publicar determinada información, una medida inédita que otorga al Departamento de Defensa un amplio control sobre los contenidos difundidos.