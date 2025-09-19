Periodista denuncia que su vivienda fue baleada, el segundo caso en 48 horas en Paraguay

Benítez, director del diario digital El Observador, especializado en noticias judiciales, declaró a medios locales que desconocidos dispararon contra su vivienda, que fue impactada al menos en dos ocasiones, mientras él no se encontraba.

El comunicador dijo a la Radio 780 que constató varios destrozos, ya que uno de los tiros entró a la vivienda, "traspasó la sala", quebró un vidrio y llegó hasta el espacio del parrillero.

El denunciante explicó que se percató del ataque tras volver a casa, alrededor de las 21.30 local (24.30 GMT) y luego de conducir un programa radial.

De igual forma, Benítez advirtió que, a través de perfiles falsos en redes sociales, se publicaban datos de su rutina diaria, por lo que, según entiende, era objeto de seguimiento.

El periodista hizo denuncias en un caso denominado "La Mafia de los pagarés", un esquema de corrupción que presuntamente incluye, entre otros, a empleados de la Justicia y afectó a centenares de personas a raíz de la supuesta manipulación de causas judiciales para realizar cobros de deudas a ciudadanos que aparecían como notificados, pese a que, al parecer, no se había cumplido ese requisito.

"Como mucha gente sabe, nosotros estamos poniendo mucho énfasis en nuestras publicaciones en cuanto al tema de la mafia de los pagarés", señaló Benítez, en declaraciones citadas en El Observador, y aseguró que se mantendrán "firmes".

El Observador confirmó que Benítez acudió a la Fiscalía de Lambaré para prestar declaración sobre lo ocurrido en su casa.

Consultado al respecto, el subcomandante de la Policía Nacional, el comisario Ramón Morales, declaró a la radio ABC Cardinal que los agentes encontraron restos del plomo de las balas como los primeros indicios en la investigación en curso.

Morales anunció que se ha asignado personal de custodia en la vivienda de Benítez.

Este es el segundo ataque a tiros contra la residencia de un periodista en Lambaré, ciudad vecina de Asunción, la capital del país, después de que hace dos días Fabián Costa, encargado de la jefatura de Comunicación de la municipalidad (alcaldía) local, denunció que su vehículo recibió diecisiete impactos de bala y otros cinco quedaron incrustados en la fachada de su casa.

Costa, quien estaba en su vivienda en el momento del ataque, indicó que en las imágenes de las cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona se observa "a dos hombres" en una motocicleta que pasan al frente de la vivienda del funcionario, uno de los cuales desciende, sube a un poste de energía eléctrica y dispara.