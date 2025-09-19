Perú expone a Catar su potencial para inversiones en petróleo y gas

Así lo reseñó este viernes en un comunicado el Ministerio de Energía y Minas de Perú, donde el titular de la cartera remarcó las posibilidades que ofrece el país para la exploración y explotacion de nuevos yacimientos, así como para la industria petroquímica.

En ese sentido, el ministro peruano consideró a las oportunidades de la petroquímica como "especialmente interesantes", por la posibilidad de producir fertilizantes para atender la demanda nacional y regional.

El ministro de Asuntos Energéticos de Catar que recordó los trabajos en activo de la empresa Qatar Energy en distintos yacimientos de Suramérica (Brasil, Argentina, Guyana y Surinam), y subrayó el interés que su país mantiene sobre la inversión de crudo y gas natural en Perú.

Montero resaltó con el “atractivo” que representan las reservas petroleras en la costa norte del país, zona que ya ha supuesto la llegada de la estadounidense Chevron, quien participa con los lotes Z-61, Z-62 y Z-63; o la francesa Total, con los convenios de explotación en tres lotes costa afuera (offshore).

En el encuentro también participó el directivo de Qatar Energy -una de las compañías más grandes del mundo en el petrolero y de gas-Jassim Mohd Hussain Ahmad Al-Marzouqi, al que se le expuso el potencial gasífero que puede tener la cuenca de Madre de Dios, cercana al yacimiento de Camisea, uno de los mayores de Latinoamérica que se explota actualmente.

También estuvieron en la reunión la viceministra de Hidrocarburos del ministro de Energía y Minas de Perú, Iris Cárdenas; el embajador de Perú en Catar, Gonzalo Voto Bernales Gatica; el asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores Carlos Zapata; y el director de Medio Oriente y países del Golfo de la misma Cancillería, Eduardo Castañeda.