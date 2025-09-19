Polonia se solidariza con Tallin tras la violación rusa del espacio aéreo estonio

"Polonia declara su solidaridad con Estonia y condena enérgicamente la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia", escribió el jefe de la diplomacia polaca tras informar el Gobierno estonio de la violación rusa del espacio aéreo del pequeño país báltico.

"La semana pasada fue Polonia, hoy es Estonia", subrayó Sikorski, en alusión a la reciente violación del espacio aéreo polaco por casi una veintena de drones rusos, en un incidente que obligó a militares polacos y de la OTAN a derribar varios de esos aparatos no tripulados.

"Rusia vuelve a provocar y demuestra que no está interesada en la paz", abundó el ministro polaco, cuyo país, al igual que hizo este viernes Estonia, tomó la decisión de invocar el artículo 4 de la OTAN.

Sikorski reaccionó así ante la violación del espacio aéreo estonio en una jornada en la que la Guardia Fronteriza de Polonia también detectó dos cazas rusos sobre el mar Báltico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los aviones rusos efectuaron un vuelo a baja altura en las inmediaciones de la plataforma de extracción de petróleo 'Petrobaltic', según informó la Guardia Fronteriza en su cuenta de X, donde calificó lo ocurrido como un "comportamiento provocador de Rusia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Violaron la zona de seguridad de la plataforma", señaló el servicio fronterizo polaco.

Las Fuerzas Armadas de la República de Polonia y otros servicios de seguridad fueron notificados del incidente.