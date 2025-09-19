Portugal condena la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de Rusia

En su cuenta en la red social X, el Ministerio de Exteriores recalcó en una publicación en portugués e inglés que "este es el tercer acto de provocación de Rusia en el espacio aéreo de la Unión Europea, en apenas unos días".

Asimismo, afirmó que se solidariza con Estonia y pidió el fin de la agresión rusa.

Las aeronaves rusas ingresaron este viernes sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir.

Se produce diez días después de la incursión de 19 drones rusos en Polonia y seis jornadas después de que un vehículo aéreo no tripulado ruso se adentrara en Rumanía.

En paralelo, Polonia informó de que había detectado también este viernes dos cazas rusos sobre el mar Báltico, donde efectuaron un vuelo a baja altura en las inmediaciones de la plataforma de extracción de petróleo 'Petrobaltic' y violaron su zona de seguridad, según la Guardia Fronteriza polaca.