Prabowo será el primer líder indonesio en la Asamblea General de ONU en más de una década

"Estamos esperando el texto oficial, pero se espera que los puntos clave (de su discurso en el foro) incluyan el ataque (de Israel) a Catar y, por supuesto, a Palestina", dijo el director general de cooperación multilateral del Ministerio de Exteriores de Indonesia, Tri Tharyat, y recogió la agencia de noticias Antara la víspera.

La Cancillería indonesia señaló que el debut del mandatario, que llegó al poder el pasado octubre, en la Asamblea General de la ONU pondrá de manifiesto el liderazgo del país del Sudeste Asiático entre las naciones en vías de desarrollo.

"La presencia del presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas resalta el papel de Indonesia como actor clave en el Sur Global, promoviendo la paz, el derecho internacional y la reforma de la gobernanza global", indicó la portavoz de Exteriores, Yvonne Mewengkang.

El predecesor de Prabowo, Joko Widodo, optó por no acudir personalmente al foro y en su lugar envió sistemáticamente a la ministra de Exteriores, si bien trató de elevar el papel diplomático de la decimosexta economía del mundo en cuestiones como la guerra de Ucrania.

Widodo ofreció al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mediar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y se convirtió en el primer líder asiático en visitar los dos países desde que en febrero de 2022 estallara el conflicto.

La semana de alto nivel del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre en Nueva York, donde se reunirán representantes y líderes de más de 200 países.