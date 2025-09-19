Primer ministro Carney reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU

Toronto (Canadá), 19 sep (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este viernes que asistirá del 21 al 24 de septiembre a la octogésima Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se espera que el Gobierno canadiense reconozca al Estado de Palestina.