Putin visita una fábrica de artillería en el Día del Armero en Rusia

El jefe del Kremlin inspeccionó la planta Motovelikha, la única de producción de artillería de ciclo completo en el país.
Durante su estancia en la planta, Putin visitó una exposición de nuevas armas y equipos militares.
Los empleados de esa fábrica han creado más de 250 tipos de equipos militares, que son utilizados en Rusia y medio centenar de países.
Motovilikha, donde trabajan más de 5.5000 personas, está bajo el control de la corporación estatal Rostec.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Esta es una de las empresas más antiguas en esta zona de Rusia, que inicialmente fabricaba lingotes de cobre.
Durante la Primera Guerra Mundial, la fábrica suministró al Ejército ruso una quinta parte de su artillería y durante la Segunda Guerra Mundial una cuarta parte.
En los años posteriores, Motovilikha desarrolló la producción de una amplia gama de productos civiles.