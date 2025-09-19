Putin visita una fábrica de artillería en el Día del Armero en Rusia

Moscú, 19 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitó este viernes una fábrica de artillería en la ciudad rusa de Perm, en los Urales, con ocasión del Día del Armero, que se celebra en este país el 19 de septiembre de cada año.