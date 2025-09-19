República Dominicana devuelve a su madre a una niña que había sido secuestrada en México

El regreso con la madre se produce días después de haber concluido las diligencias requeridas para el proceso de investigación contra Miguel Antonio Torres Hernández, conocido también como Kevin León Wooden o Shaban Kuka, imputado por el secuestro de la niña a la que retuvo ilegalmente en México y trasladó a República Dominicana con una identidad falsa.

Los hechos delictivos empezaron en un viaje familiar a México, allí la víctima, que ahora tiene cuatro años de edad, fue separada violentamente de su madre en Guadalajara, cuando tenía entonces once meses de edad.

Torres fue pareja sentimental de la madre de la víctima y el supuesto padre biológico de la niña, aunque no figura como tal en el registro de nacimiento de Colombia.

Tras el secuestro, la madre hizo una denuncia ante la Policía de Guadalajara y, por ello, se inició una investigación que motivó la emisión de una orden de captura internacional contra Torres, así como la activación de la Alerta Amber.

Torres, que fue arrestado en agosto en República Dominicana, cumple una restricción de tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-17) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En el caso también figura como imputada Viviana Villarreal Cambero, quien también participó activamente en el entramado ilegal usado para la retención y suplantación de identidad de la menor, y figura, además, como la madre de la niña en los documentos falsificados.

Como medida de coerción, el tribunal impuso a Villarreal una garantía económica de 800.000 pesos dominicanos (unos 12.870 dólares) mediante contrato, así como el impedimento de salir de República Dominicana y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

Desde el 23 de julio de 2025 tanto Torres como Cambero eran investigados por violación del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (137-03) y del Código Penal.

Dicho 23 de julio de este año se iniciaron los trabajos para recuperar a la menor, tras ser la madre de la niña recibida en las oficinas de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinnaf) de la República Dominicana, junto a una delegación de la Interpol y del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.

Las autoridades rescataron a la niña en un allanamiento en la residencia de los imputados, en el sector de Bella Vista; la menor vivía junto a otros dos niños que también se pusieron bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El Ministerio Público gestionó la realización de una prueba de ADN a la niña y a su madre que determinó un 99,9 % de parentesco.