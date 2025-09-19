R.Unido e Irlanda pactan plan para resolver el legado del conflicto en Irlanda del Norte

Los ministros de Exteriores irlandés, Simon Harris, y para Irlanda del Norte británico, Hilary Benn, presentaron el acuerdo en una comparecencia en el castillo de Hillsborough, residencia oficial del segundo a las afueras de Belfast.

Ambos Gobiernos actúan como custodios del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a tres décadas de conflicto y creó un Ejecutivo de poder compartido entre unionistas-protestantes y republicanos-católicos en la provincia británica, además de establecer mecanismos de cooperación entre Londres y Dublín.

El plan desvelado este viernes, que se concretará en legislación, contempla la creación de una Comisión del Legado con mayores poderes de investigación, en sustitución de la Comisión Independiente para la Reconciliación y Recuperación de la Información (ICRIR, en inglés), constituida en 2023.

También prevé la reanudación de investigaciones paralizadas y la eliminación del sistema de inmunidad condicional para sospechosos de delitos cometidos durante el conflicto, un mecanismo que permitía a algunos implicados evitar procesos judiciales a cambio de aportar información.

Esta fórmula había sido muy criticada por víctimas, familiares, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos, que la consideraban incompatible con la justicia.

Por este motivo, Irlanda presentó una demanda interestatal contra el Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en enero 2024, mientras que en febrero del mismo año un tribunal de Belfast dictaminó que la cláusula infringía la Convención Europea de Derechos Humanos.

Harris precisó hoy que Irlanda retirará la demanda ante el TEDH una vez que el nuevo marco legislativo sea aprobado en el Parlamento británico.

"La anterior Ley del Legado (de 2023) fue un error que causó dolor a muchas familias. Este acuerdo, basado en la cooperación entre ambos Gobiernos, abre la vía para cumplir por fin con el espíritu del Acuerdo de Viernes Santo", declaró Benn.

El ministro de Exteriores irlandés subrayó que "solo se podrá afrontar de manera completa el legado del pasado conflicto si se hace desde ambos lados de la frontera" y calificó el pacto de "mejora radical" frente al anterior.

El acuerdo también prevé protecciones específicas para veteranos británicos, la plena cooperación de las autoridades irlandesas en las investigaciones y la creación en Irlanda de una unidad policial especializada en casos sin resolver.