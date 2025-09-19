Rusia insiste en exigir pruebas sobre su incursión en el espacio aéreo europeo

"La situación se repite una y otra vez como una fotocopiadora. Aún no están claras las circunstancias de lo ocurrido, no se ha completado la necesaria investigación, no se han recabado pruebas convincentes y el culpable ya ha sido designado. Y este es, por supuesto, la Federación Rusa", aseguró hoy María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado.

Zajárova tachó de "gratuitas" las acusaciones vertidas por los países europeos sobre "los intentos de provocación y de escalada intencionada" por parte de Moscú.

"No se ha presentado ninguna circunstancia concreta sobre las malas intenciones de nuestro país", dijo.

A su vez, lamentó que se ignoren "las explicaciones del Ministerio de Defensa", por lo que denunció "una nueva fase de la gran campaña informativa con el fin de demonizar a Rusia, movilizar mayores apoyos para el régimen de Kiev y también intentar torpedear el arreglo político del conflicto en Ucrania".

"Tal precipitación con la que Rusia fue responsabilizada por lo ocurrido y la categórica negativa de las autoridades de Polonia a la propuesta de consultas del Ministerio de Defensa hablan de una absoluta falta de interés del Occidente colectivo a la hora de establecer una imagen real del incidente".

Hace diez días durante un ataque masivo ruso contra Ucrania entre 19 y 21 drones rusos violaron varias veces el espacio aéreo polaco como parte de una provocación deliberada, según Varsovia, lo que provocó el despliegue de F‑16 y F‑35 de Polonia y aliados de la OTAN para interceptarlos.

Fue la primera vez en la historia moderna de Polonia en que se utilizan armas en su espacio aéreo y también la primera ocasión en que un país de la OTAN derribó un aparato volador ruso.

Rumanía, país de la OTAN limítrofe con Ucrania, también denunció el pasado fin de semana la entrada en su espacio aéreo de un dron ruso.