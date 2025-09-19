Rusia niega que sus cazas hayan violado el espacio aéreo de Estonia

Moscú, 20 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia negó esta noche que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados.