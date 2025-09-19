Rutte conversa con el primer ministro estonio tras la invasión rusa del espacio aéreo

Rutte comunicó la llamada en un mensaje en redes sociales, en el que destacó que la OTAN interceptó los tres cazas rusos Mig-31 en el marco de la nueva iniciativa militar 'Centinela Oriental' que puso en marcha la semana pasada para reforzar la defensa del flanco este de la Alianza Atlántica.

En concreto, fueron cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea de Ämari los que respondieron al incidente, informó el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) de la OTAN en un comunicado.

Además, Suecia y Finlandia también desplegaron sus aviones de reacción rápida.

Tres cazas rusos Mig-31 violaron este viernes el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre la isla estonia de Vaindloo, en el golfo de Finlandia.

Este incidente ocurre diez días después de que 19 drones rusos violaran el espacio aéreo polaco -lo que obligó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos áereos no tripulados en territorio aliado - y seis días más tarde de que drones rusos entrasen en el espacio aéreo de Rumanía.