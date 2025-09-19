Scorsese reunirá a Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio en 'What Happens at Night'

Redacción Internacional, 19 sep (EFE).- El cineasta estadounidense Martin Scorsese prepara su regreso a la dirección con 'What Happens at Night', una historia de fantasmas con la que volverá a trabajar con Leonardo DiCaprio y que reunirá al actor con Jennifer Lawrence, informa el medio especializado Variety.