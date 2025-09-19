Seúl abre la puerta a Rusia como intermediario con Corea del Norte tras gesto de Putin

"Si Rusia puede desempeñar ese papel (de intermediario), por supuesto que podemos mantener consultas con ellos", dijo el ministro de Exteriores Cho Hyun en una conferencia en el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl.

El canciller respondió así a una pregunta sobre lo sucedido en Pekín, donde Putin se ofreció a transmitir un mensaje del jefe de la delegación surcorean Woo Won-shik para el mandatario norcoreano.

Agregó que el objetivo central de la Administración surcoreana de Lee Jae-myung es "reducir rápidamente la tensión militar en la península y establecer la paz" y que, para ello, "se harán todos los esfuerzos diplomáticos posibles".

Matizó, no obstante, que aunque no descarta un papel ruso, en este momento resulta difícil restablecer un canal diplomático con Moscú para ese fin.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro reiteró además la oposición de Seúl al despliegue de soldados norcoreanos en apoyo a Rusia en la guerra en Ucrania y advirtió que, si en el marco de la Asamblea General de la ONU la delegación surcoreana se encuentra con la rusa, se volverá a comunicar este rechazo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su reciente visita a Pekín el miércoles pasado, Cho también pidió a su homólogo chino Wang Yi que Pekín alentara a Pionyang a retomar el diálogo, en lo que parece un esfuerzo por usar también a Pekín como posible canales de comunicación con el régimen norcoreano.

Durante su cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump, el líder surcoreano Lee señaló la importancia del papel del líder de EE.UU. en el restablecimiento de las relaciones intercoreanas. Sin embargo, pese a la apertura de Washington al diálogo, Corea del Norte sigue sin responder.