Seúl equipara el plan arancelario de México con las medidas comerciales de EE.UU.

"La decisión de México de adoptar medidas de manera similar a Estados Unidos fue recibida con gran atención", dijo el ministro de Exteriores Cho Hyun, durante una conferencia de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl.

Cho contestó así a una pregunta de EFE sobre el nivel de preocupación de Seúl ante el plan mexicano de imponer aranceles de hasta el 50 % sobre productos de los países con los que no tiene un tratado de libre comercio, incluida Corea del Sur.

El canciller agregó que por el momento siguen en la etapa de "examinar y revisar de cerca qué tipo de desventajas podrían enfrentar las empresas surcoreanas".

Los aranceles previstos, que según las autoridades locales tienen el objetivo de proteger a la industria nacional de prácticas de "dumping", serían impuestos en numerosos sectores como los de fabricación de automóviles, partes de vehículos, acero, aluminio y los electrodomésticos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las empresas surcoreanas están presentes en el país latinoamericano principalmente en el sector automotriz, con Hyunday y Kia, y en el de los electrodomésticos, con Samsung y LG, unos grandes conglomerados que aprovechan los beneficios de exportación libre de aranceles derivados del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seúl ha optado por una postura cautelosa debido a que el nuevo paquete aún carece de detalles y debe ser aprobado por el Congreso mexicano antes del 15 de noviembre para entrar en vigor en 2026.

El Ministerio de Comercio surcoreano recordó el miércoles, en un comunicado, que en los incrementos arancelarios de 2023 y 2024 las empresas surcoreanas estuvieron relativamente protegidas gracias a programas de exención vigentes en el país latinoamericano.

El plan de México ha sumado a las preocupaciones comerciales de Seúl, en medio del estancamiento de la formalización de su pacto con EE.UU. para reducir del 25 % al 15 % los aranceles estadounidenses a varios productos surcoreanos, incluidos automóviles.