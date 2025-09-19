Shakira se despide del estadio GNP de Ciudad de México tras romper récords de asistencia

La colombiana se convirtió en la primera mujer en presentarse 12 veces en el estadio GNP Seguros, que puede albergar a cerca de 65.000 seguidores, tras debutar el 19 de marzo pasado y regresar en agosto para completar la segunda parte de su paso por México dentro de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

En la segunda etapa de su gira, la colombiana se presentó en ciudades como Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Querétaro, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Ciudad de México, en donde ha implementado récords en entradas agotadas.

Para cerrar su paso por México con 'Las Mujeres Ya No Lloran', la colombiana se presentará el próximo 24 de septiembre en el Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz (este).

En esta segunda etapa de la gira, la intérprete de éxitos como ‘Hips don’t lie’, ‘La tortura’, ‘Waka Waka’ y ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ presentó además un nuevo set de vestuarios y coreografías impactantes.

Se estima que el paso de Shakira por México tan solo entre agosto y septiembre genere más de 106,4 millones de dólares en gasto turístico, según la consultora Mabrian, especializada en inteligencia turística.