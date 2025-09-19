Siria exhuma una fosa común con 170 víctimas de una emboscada de las tropas de Al Asad

Beirut, 19 sep (EFE).- Las autoridades sirias han comenzado a exhumar unos 170 cuerpos hallados en una fosa común a las afueras de Damasco, que se cree que pertenecen a víctimas de una emboscada perpetrada por las fuerzas del antiguo régimen de Bachar al Asad cuando huían del asedio a Guta Oriental durante la guerra.