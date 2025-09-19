Taiwán aumentará los subsidios por nacimiento para abordar la baja tasa de natalidad

Este subsidio, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, busca estandarizar las asignaciones por nacimiento entre los distintos regímenes de seguros sociales y, al mismo tiempo, extender el beneficio a mujeres sin cobertura y a cónyuges extranjeras que den a luz a un hijo con nacionalidad taiwanesa, indicó el Ejecutivo en un comunicado.

Actualmente, los pagos por recién nacido oscilan entre los 39.000 y los 70.000 dólares taiwaneses (entre 1.293 2.322 dólares) dependiendo de la situación laboral de la madre, según la agencia CNA.

Asimismo, a partir del 1 de noviembre, el paquete ampliará el programa de subsidios para tratamientos de reproducción asistida, incrementando la ayuda para las parejas menores de 39 años de los actuales 100.000 a 150.000 dólares taiwaneses (unos 4.976 dólares) en su primera solicitud.

La tercera iniciativa, puesta en marcha este mismo mes, contempla a su vez ayudas para la congelación de óvulos o esperma por razones médicas: las mujeres y los hombres elegibles recibirán 70.000 y 8.000 dólares taiwaneses (2.322 y 265 dólares), respectivamente, por cada procedimiento de congelación de óvulos o esperma.

En declaraciones recogidas por CNA, el ministro sin cartera Chen Shih-chung afirmó este jueves en una rueda de prensa que el paquete forma parte de los esfuerzos del Gobierno para impulsar los nacimientos en Taiwán, que cuenta con una de las tasas de natalidad de más rápido descenso del mundo.

Según cifras del Ministerio del Interior, Taiwán registró 134.856 recién nacidos en 2024, lo que arroja una tasa bruta de natalidad de 5,76 por 1.000, marcando el noveno año consecutivo de retroceso.