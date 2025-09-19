Taiwán defiende lazos de seguridad con EEUU tras supuesta pausa en envíos de ayuda militar

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán recalcó que "todos los programas de intercambio se llevan a cabo según lo previsto, con el objetivo de construir un sistema de defensa integral".

"Los programas de ventas de armas y asistencia militar proporcionados por Estados Unidos contribuyen a reforzar la capacidad defensiva de Taiwán y demuestran, además, el firme compromiso de Washington con la seguridad en el estrecho de Taiwán", señaló el texto oficial.

"El Ministerio reiteró que, como norma, no comenta planes de ventas o asistencia que no hayan sido anunciados oficialmente por ambos gobiernos", agregó el mismo comunicado.

En una exclusiva publicada en la noche local del jueves, el Washington Post informó que Trump se había negado a ratificar un paquete de ayuda militar valorado en más de 400 millones de dólares a Taiwán para no frustrar la posibilidad de un acuerdo comercial con China.

El envío, que incluía municiones y sistemas de drones autónomos, fue rechazado este verano en una decisión que todavía puede ser revertida, según fuentes familiarizadas con el asunto y citadas por este medio.

Con todo, el MDN reiteró su agradecimiento al "apoyo brindado por Estados Unidos a lo largo de los años para fortalecer las capacidades de defensa de Taiwán".

"Como miembro responsable de la región, Taiwán tiene la determinación de seguir reforzando su capacidad de autodefensa y de cooperar con Estados Unidos y otros países aliados para disuadir conjuntamente la agresión y garantizar la paz y estabilidad regionales", sentenció el comunicado.

Durante el primer mandato de Trump como presidente (2017-2021), el Gobierno de EE.UU. aprobó ventas de armamento a Taiwán por casi 20.000 millones de dólares, incluyendo 66 cazas F-16, 108 tanques Abrams y 100 sistemas de misiles Harpoon.

Sin embargo, desde el retorno del republicano a la Casa Blanca, Washington no ha aprobado ninguna venta de armas a la isla.

La posible pausa en los envíos de material militar se conoció a pocas horas de que Trump mantenga una llamada telefónica con el presidente chino, Xi Jinping, en la que se espera que ambos líderes sellen un acuerdo para que TikTok pueda seguir operando en EE.UU.

La cuestión taiwanesa es uno de los principales puntos de fricción entre Pekín y Washington, ya que EE.UU. es el principal suministrador de armas de Taipéi y podría defender a la isla en caso de invasión.