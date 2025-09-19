Titular de Defensa venezolano alerta de una "guerra no declarada" de EE.UU. contra su país

"Ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe, sin derecho a la defensa. Con tanta tecnología y tanto poder y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe", dijo, en referencia a los ataques anunciados por EE.UU. contra, al menos, tres embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, en los que murieron quienes iban a bordo.

Según la información oficial de EE.UU., al menos catorce personas fallecieron en dos de los ataques.

Padrino López, en un encuentro con autoridades militares transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), pidió al mundo, incluyendo a las naciones "aliadas o (que) no lo sean", estar "hoy atento" a "esta situación contra Venezuela".

"El mundo anda a la deriva. Aquí la regla que manda no es la legislación ni el derecho internacional, aquí la regla que manda es el ejercicio del poder", expresó.

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe en respuesta al "narcotráfico proveniente de Venezuela", según Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados.

También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo en el Caribe.

Desde el miércoles, el país suramericano lleva a cabo maniobras militares en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, con el fin, según ha dicho Padrino López, de "elevar el apresto operacional" ante la "amenaza" estadounidense.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechaza que la movilización militar tenga como objetivo luchar contra el narcotráfico y, en cambio, insiste en que se trata de un plan para forzar un "cambio de régimen" e imponer en la nación suramericana un "Gobierno títere" que satisfaga intereses de Washington.

Sin embargo, Donald Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Venezuela.