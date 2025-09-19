Mundo

Tres muertos en una explosión en una empresa de tratamiento de residuos en Italia

Roma, 19 sep (EFE).- Tres personas han perdido la vida este viernes a causa de una explosión en la empresa dedicada a la gestión de residuos en la localidad italiana de Marcianise (sur) en la que trabajaban, según confirmaron los bomberos.

Por EFE
19 de septiembre de 2025 - 12:15
Además, otro empleado se encuentra en paradero desconocido, de acuerdo con los medios locales.

La explosión se ha registrado en un silo de una base de gestión de basuras y de reciclado 'Ecopartenope', cerca de las ciudades de Caserta y Nápoles.

Según la primera reconstrucción de los hechos, la deflagración tuvo lugar mientras se llevaban a cabo labores de mantenimiento de las instalaciones.

Los bomberos continúan con las labores de búsqueda entre los escombros.

