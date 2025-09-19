Tres muertos en una explosión en una empresa de tratamiento de residuos en Italia

Además, otro empleado se encuentra en paradero desconocido, de acuerdo con los medios locales.
La explosión se ha registrado en un silo de una base de gestión de basuras y de reciclado 'Ecopartenope', cerca de las ciudades de Caserta y Nápoles.
Según la primera reconstrucción de los hechos, la deflagración tuvo lugar mientras se llevaban a cabo labores de mantenimiento de las instalaciones.
Los bomberos continúan con las labores de búsqueda entre los escombros.
