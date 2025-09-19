Tribunal Militar de la RDC deja en deliberación la sentencia por el juicio a Joseph Kabila

Durante la audiencia, los fiscales de la República retiraron la solicitud de pena de muerte —prevista para el cargo de traición en la legislación congoleña— y pidieron en su lugar prisión perpetua y una indemnización de 30.000 millones de dólares.

También desistieron de citar a los tres testigos cuya comparecencia motivó la reapertura del caso, alegando problemas de seguridad.

“Era nuestra responsabilidad citar a los testigos, pero hubo un problema con su seguridad. Dado el gran número de testimonios, creemos que en esta etapa podemos aportar los avances necesarios para que lo establecido contra el acusado constituya su convicción más allá de toda duda razonable”, dijo el fiscal de la parte civil, Richard Bondo.

El primer presidente del tribunal militar, Joseph Mutombo, señaló la corte se consideró “suficientemente informada” y dejó el caso en deliberación para pronunciarse “dentro del plazo legal” correspondiente.

Kabila ha sido juzgado 'in absentia' desde el 25 de julio pasado por cargos de traición, participación en un movimiento insurreccional, crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, homicidio intencional, violación y tortura.

El auditor general de las Fuerzas Armadas de la RDC, el general Lucien René Likulia, había pedido en agosto la pena de muerte para el expresidente, al considerarlo como el autor intelectual de la violencia cometida por el Movimiento 23 de Marzo (M23) en el este del país.

El Senado de la RDC decidió el 22 de mayo retirar la inmunidad de Kabila, tal como había solicitado la Fiscalía militar, por su supuesto apoyo al grupo rebelde, que cuenta con el respaldo de la vecina Ruanda.

Al día siguiente, el exmandatario, que ostenta el cargo de senador vitalicio, denunció en un discurso a la nación emitido desde una localización desconocida la "deriva autoritaria" y el "colapso de las instituciones" del país.

En paralelo, el Gobierno congoleño suspendió a mediados del pasado abril las actividades de la formación política de Kabila -el Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD)- y ordenó la incautación de sus bienes, también bajo la acusación de colaborar con el M23.

Tras 17 años en el poder y un largo silencio desde que lo dejó en 2019, el expresidente estuvo fuera de la RDC desde finales de 2023, principalmente en Sudáfrica, pero en abril pasado anunció su regreso para contribuir a una solución a la crisis en el este.

En mayo viajó a Goma, capital estratégica de Kivu del Norte, en el RDC, bajo control rebelde desde enero, donde el grupo lo recibió en redes sociales con el mensaje de bienvenida a las “zonas liberadas”.

Las perspectivas de una salida negociada al conflicto se reactivaron con la firma en Washington, el 27 de junio, de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, y con la declaración rubricada el 19 de julio en Doha entre el Gobierno y el M23 para poner fin a la violencia.