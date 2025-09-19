Trump recibirá a Erdogan la próxima semana para cerrar acuerdo sobre aviones de combate

"Estamos trabajando en muchos acuerdos comerciales y militares con el presidente, incluyendo la compra a gran escala de aviones Boeing, un importante acuerdo sobre F-16 y la continuación de las conversaciones sobre el F-35, que esperamos concluir de manera positiva", escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario aseguró además que "siempre" ha mantenido "una muy buena relación" con Erdogan.

EE.UU y Turquía mantienen acuerdo estratégicos desde que entrara en la OTAN. Ankara cuenta con el ejército más grande de la alianza después del estadounidense.

Su posición geográfica lo convierte en un socio estratégico clave para Washington.

Turquía busca renovar su flota de aviones con la compra de cazas F-16, desarrollados por la compañía estadounidense General Dynamics.

Las conversaciones sobre F-35 resultan más complicadas de inicio, ya que van más allá de cerrar un acuerdo comercial.

Turquía fue expulsada del programa F-35 de la OTAN después de adquirir un sistema de defensa ruso S-400.

El líder turco viajará a EE.UU la próxima semana para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sede en Nueva York.

Trump y Erdogan no se han reunido formalmente desde noviembre de 2019, cuando el turco viajó a la Casa Blanca.