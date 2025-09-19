Trump y Xi se muestran satisfechos con los avances para lograr que TikTok opere en EE.UU.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump calificó la llamada de "muy productiva" y añadió que agradece "la aprobación sobre TikTok" y los progresos obtenidos, aunque no dio ningún dato concreto sobre el acuerdo marco, preacordado ya en la reunión que representantes de Washington y Pekín celebraron esta semana en Madrid.

El líder chino, por su parte, dijo en un comunicado compartido por medios estatales que "respeta la voluntad de las empresas" de ambos países que deben negociar un modelo que evite que la popular plataforma de videos cortos deje de operar en suelo estadounidense.

También se mostró seguro de que Washington "apoyará las consultas entre ambos equipos para resolver adecuadamente el asunto".

"La posición de China sobre el asunto de TikTok es clara: el Gobierno chino respeta la voluntad de las empresas y se complace en que lleven a cabo negociaciones comerciales sobre la base de las reglas del mercado y que alcancen una solución conforme a las leyes y regulaciones chinas que equilibre los intereses", afirmó Xi.

"Esperamos que EE.UU. proporcione un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio para que la empresas chinas inviertan en su territorio", agregó el mandatario chino.

En 2024 el Congreso estableció que para que TikTok no sea cerrada en EE.UU. la sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano debe quedar lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

La Casa Blanca había dicho que ByteDance podría tener una participación pequeña en la nueva sociedad operadora, aunque las palabras de Xi publicadas hoy apuntan a que China podría haber logrado de EE.UU. un marco que favorezca más a la matriz china o a otras corporaciones del gigante asiático.

A falta de que los detalles importantes del pacto se ratifiquen, esta semana Trump amplió -por cuarta vez este año- el plazo para que TikTok pueda seguir disponible en suelo estadounidense, donde funcionará al menos hasta el 16 de diciembre.

Trump aseguró que durante la llamada se lograron, además de progresos sobre el contencioso sobre TikTok, "avances en varios temas importantes", entre ellos "la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania", el tráfico de fentanilo a EE.UU. -cuyos precursores químicos proceden en su mayoría de China- y también "el comercio", aunque sin que el mandatario diera detalles.

Xi, que aseguró que la charla fue "pragmática, positiva y constructiva", subrayó la "importancia" de las relaciones bilaterales, destacando que ambos países "pueden complementarse y prosperar juntos, en beneficio tanto de ellos como del mundo".

"Para concretar esta visión, ambas partes deben encontrarse a mitad de camino y esforzarse por lograr respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio compartido", aseveró Xi, agregando que Pekín y Washington "pueden seguir gestionando adecuadamente los asuntos destacados de la relación bilateral y luchar por resultados en los que todos ganen".

Aún así, el líder chino advirtió que "EE.UU. debe abstenerse de adoptar medidas comerciales restrictivas unilaterales para evitar dañar los logros alcanzados tras múltiples rondas de consultas", en referencia a las cuarto reuniones que ambos países han celebrado en emplazamientos neutrales este año para desactivar del todo la guerra arancelaria que inició Trump.

El último de estos encuentros celebrado en Madrid sirvió, además de para acercar posturas con respecto a TikTok, para, según ambas partes, reducir barreras a la inversión y avanzar en cooperación económica.

El intercambio de hoy permitió también que el republicano anunciara que ha acordado reunirse con su homólogo chino en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Gyeongju (Corea del Sur) entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, un encuentro que puede impulsar aún más el diálogo bilateral.

Trump dijo a su vez que el viajará a China "a principios del próximo año" y que Xi visitaría EE.UU. "en un momento oportuno".

Ambos presidentes no se ven en persona desde una reunión en los márgenes de la cumbre de líderes del G20 en Japón en junio de 2019, aunque en el arranque del primer mandato del neoyorquino Xi visitó su residencia de Mar a Lago y Trump viajó poco después, en noviembre de 2017, a China en visita de Estado.