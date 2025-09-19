Ucrania ataca región fronteriza de Bélgorod con más de cien drones

Dos mujeres resultaron heridas en los bombardeos que afectaron a un número indeterminado de localidades de la región, la más castigada por la guerra junto a la vecina Kursk.

Los aparatos no tripulados enemigos también causaron daños en edificios administrativos, viviendas y automóviles.

Según el Ministerio de Defensa, otros cuatro drones ucranianos golpearon esta noche la anexionada península de Crimea.

En total, de acuerdo con el parte de guerra semanal, las baterías antiaéreas rusas derribaron durante la última semana 1.667 drones enemigos.

Los drones ucranianos golpearon en las últimas semanas varias refinerías e instalaciones energéticas con lo que redujeron aún más la capacidad de generación rusa con destino al frente.

Una veintena de países se han unido a la coalición de drones europea que busca garantizar la seguridad del espacio aéreo continental, que ha ganado peso tras la reciente incursión aérea rusa en Polonia.