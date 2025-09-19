Mundo

Ucrania neutraliza 71 drones rusos y otros 15 impactan en seis localizaciones distintas

Kiev, 19 sep (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano 86 drones de ataque Shahed, Gerbera e imitaciones de éstos que las fuerzas rusas utilizan para confundir a las defensas enemigas, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este viernes.

Por EFE
19 de septiembre de 2025 - 03:55
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2346

Más de cincuenta de los drones eran Shahed, según el parte, que explica también que 71 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas sobre varias regiones del norte, el este y el centro de Ucrania.

Otros 15 drones de ataque no fueron interceptados e impactaron en seis localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques de larga distancia con drones que tienen como objetivo socavar la moral del otro bando y las capacidades militares y económicas del enemigo en la retaguardia.

Enlace copiado