Ucrania neutraliza 71 drones rusos y otros 15 impactan en seis localizaciones distintas

Más de cincuenta de los drones eran Shahed, según el parte, que explica también que 71 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas sobre varias regiones del norte, el este y el centro de Ucrania.

Otros 15 drones de ataque no fueron interceptados e impactaron en seis localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques de larga distancia con drones que tienen como objetivo socavar la moral del otro bando y las capacidades militares y económicas del enemigo en la retaguardia.